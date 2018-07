Από το Τορίνο στο Πεκίνο ο Κριστιάνο Ρονάλντο! (pics)

Αφού έκανε διακοπές στην Costa Navarino και αφού συνέχισε στο Τορίνο όπου παρουσιάστηκε από τη Γιουβέντους, ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει τα ταξίδια.

Τώρα βρίσκεται στην Κίνα, θέλοντας να προωθήσει προϊόντα της Nike με την οποία συνεργάζεται και έβγαλε και τις σχετικές φωτογραφίες, κάνοντας κόλπα με τη μπάλα μέσα στην Απαγορευμένη Πόλη!

Το σίγουρο είναι ότι αργεί ακόμα η ενσωμάτωση του στην ομάδα της Γιουβέντους...

Excited to be back in China! Ready to inspire the future of football #NikeFootball #CR7 #CR7Tour pic.twitter.com/HxABsbmLGL

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 19 Ιουλίου 2018