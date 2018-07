Κρόος για Ρονάλντο: «Σου εύχομαι τα καλύτερα θρύλε!» (pic)

«Υπόκλιση» στον Κριστιάνο Ρονάλντο, με τον οποίο ήταν συμπαίκτες στη Ρεάλ, έκανε ο Τόνι Κρόος.

Ο Γερμανός μέσος των Μαδριλένων αποχαιρέτισε τον Πορτογάλος σταρ που μετακόμισε στο Τορίνο για τη Γιουβέντους, γράφοντας: «Καθοριστικός για τα τρόπαια που κερδίσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Αληθινός πρωταθλητής. Ήταν ευχαρίστηση μου να παίζω μαζί σου. Σου εύχομαι τα καλύτερα θρύλε».

Crucial for the trophies we won in the past years! A true champion. It was a pleasure playing with you! All the best, legend. @Cristiano pic.twitter.com/1C5x2ARSBT

