Στην Ρόμα ο Κριστάντε (pic)

Πολωνία – Χίλη με πριμ 5%*, ακόμα καλύτερες αποδόσεις και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα! (21+) * Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις

Κι επίσημα ποδοσφαιριστής της Ρόμα είναι ο Μπράιαν Κριστάντε με το συνολικό κόστος της μεταγραφής να φτάνει τα 30 εκατ. ευρώ. Ο 23χρονος διεθνής Ιταλός μέσος πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο.

Αυτή είναι η τρίτη μεταγραφή για τους Ρωμαίους μετά τους Τσόριτς και Μαρκάνο και την φετινή σεζόν με την Αταλάντα ο Κριστάντε μέτρησε 12 γκολ και 4 ασίστ σε 47 συμμετοχές.

OFFICIAL Bryan Cristante is an #ASRoma player!

The Italian international midfielder becomes our third signing of the summer! pic.twitter.com/VvH6OtRhhB

— AS Roma English (@ASRomaEN) 8 June 2018