Εσπασε το ρεκόρ του Ντιέγκο ο Χάμσικ! (vid)

Ο Μάρεκ Χάμσικ θα θυμάται για πάντα αυτή την ημέρα, αφού με το γκολ που πέτυχε κόντρα στη Σαμπντόρια έφτασε τα 116 με τη Νάπολι και άφησε πίσω του τον θρυλικό Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα απέναντι στην Τορίνο ο Σλοβάκος ισοφάρισε τον Ντιεγκίτο, ενώ το 368ο παιχνίδι του ήταν το τυχέρο...

Παίξε νόμιμα στο Γιουβέντους - Ρόμα και η Sportingbet.gr σε ανταμείβει*, ακόμα κι αν χάσεις! (21+) * Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις

Great build-up play & nice finish by Hamsik, Napoli take the lead!! #NapoliSamp pic.twitter.com/xPR48I14Wp

— Le Coq (@LeCoqueliin) 23 Δεκεμβρίου 2017