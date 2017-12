Λίγες μέρες αφού πάτησε ξανά μόνη πρώτη στην κορυφή της Serie A, η ομάδα του Μαουρίτσιο Σάρι [έκανε σχετικό rotation] τσέκαρε το κουτάκι και στο Κύπελλο καθώς επικράτησε 1-0 εντός έδρας των Zebrette και πέρασε στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Οι Vesuviani είχαν την πρωτοβουλία κόντρα στην ομάδα που μεσοβδόμαδα έσπασε το αήττητο της Ιντερ και στο πρώτο μέρος ο Ανταμ Ουνά είχε δοκάρι και ο Χοσέ Καγιεχόν μεγάλη ευκαιρία. Το μοναδικό γκολ για την Νάπολι πέτυχε στο δεύτερο μέρος και το 71' ο Λορέντζο Ινσίνιε με αριστερό πλασέ μέσα από την περιοχή ύστερα από ασίστ του Ντρις Μέρτενς.

1 - Lorenzo Insigne has become the 1st player to score a goal for an Italian side in each of the 3 major competitions of this season: Serie A, Coppa Italia and Champions League. Decisive.

— OptaPaolo (@OptaPaolo) December 19, 2017