Οι δύο Ρώσοι ποδοσφαιριστές, που είχαν χάσει τα συμβόλαιά τους με τη Ζενίτ και την Κράσνονταρ έπειτα από την ποινή φυλάκισης που τους είχε επιβληθεί, είχαν ξυλοκοπήσει τον Οκτώβρη του 2018 έναν αξιωματούχο του Υπουργείου Βιομηχανίας και Εμπορίου της Ρωσίας, ενώ στη συνέχεια την ίδια... μοίρα είχε κι ένας οδηγός τηλεοπτικού συνεργείου .

Κατηγορήθηκαν για χουλιγκανισμό, κάτι που στη χώρα τους τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι επτά έτη, ωστόσο, περίπου έναν χρόνο αργότερα, αποφυλακίστηκαν...

After almost a year since they were arrested for assault, Pavel Mamaev and Aleksandr Kokorin were today released from prison.

September 17, 2019