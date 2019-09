Ο Ιρανός επιθετικός, Σαρντάρ Αζμούν, στο 75ο λεπτό είδε τον αριθμό της φανέλας του στον φωτεινό πίνακα του 4ου διαιτητή, στη νίκη (3-1) της ομάδας της Αγίας Πετρούπολης απέναντι στην Άρσεναλ Τούλα, όμως, ήθελε να βγει με την άνεσή του, όπως συνήθιζαν να το κάνουν οι ποδοσφαιριστές... μέχρι πέρυσι.

Ο ρέφερι του έδειχνε πως έπρεπε ν' αποχωρήσει από το κοντινότερο σημείο και έτσι, ο Αρτέμ Ντζιούμπα πήγε και τον σήκωσε κανονικά στα χέρια, προκειμένου να τον σπρώξει προς τη γραμμή του πλαγίου άουτ!

Δείτε το βίντεο:

This happened in the Russian League yesterday.

Zenit player Azmoun was subbed off by the manager but he refused to go off. His teammate Dzyuba literally carried him off the pitch.

pic.twitter.com/WF1xf2EjKW

