Η Ροστόβ κέρδιζε με 2-1 την Λοκομοτίβ, με την τελευταία να πιέζει στα τελευταία λεπτά. Στο 90’, λοιπόν, δύο παίκτες της έφτασαν κοντά στην ισοφάριση, όμως είδαν τον αμυντικό των φιλοξενούμενων, Τσερνόβ, να κάνει απίθανη διπλή απόκρουση στη γραμμή!

Ladies and gentlemen, best save in the history of football for you!#RPL pic.twitter.com/e5DiffBl0P

— Russian Premier Liga (@premierliga_en) August 31, 2019