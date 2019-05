Οι παίκτες της Ζενίτ έμαθαν για το πρωτάθλημα εν πτήσει και γιόρτασαν στο αεροπλάνο (vid)

Μετά το δικό της 1-1 κόντρα στην Αχμέτ Γκρόζνι, η Ζενίτ ήξερε ότι έπρεπε να περιμένει άλλο αποτέλεσμα για να μάθει αν θα μπορούσε τρεις αγωνιστικές πριν από το τέλος να πανηγυρίσει την κορυφή του πρωταθλήματος.

Η Λοκομοτίβ ηττήθηκε 2-0 από την Άρσεναλ Τούλα και αυτό ήταν που έστεψε την ομάδα της Αγίας Πετρούπολης για πρώτη φορά έπειτα από τέσσερα χρόνια.

Μάλιστα, οι ποδοσφαιριστές το έμαθαν όταν βρίσκονταν εν πτήσει και πανηγύρισαν έξαλλα στο αεροπλάνο!

When you find out you're champions, 35,000 feet in the air! pic.twitter.com/qYmCUkCxXT

— FC Zenit in English (@fczenit_en) May 4, 2019