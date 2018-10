Σκόραρε το ίδιο γκολ, με τον ίδιο αντίπαλο, στο ίδιο λεπτό, επτά χρόνια αργότερα! (vid)

Στο 17ο λεπτό του αγώνα ο αμυντικός της Βόλγκαρ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με απ' ευθείας εκτέλεση φάουλ και έγραψε το 1-0. Το πανέμορφο αυτό τέρμα του, όμως, κρύβει από πίσω μία εξωφρενική σύμπτωση.

Ο ίδιος παίκτης σε αυτό ακριβώς το παιχνίδι, στο ίδιο γήπεδο, στο ίδιο λεπτό, επτά χρόνια πριν είχε κάνει το ίδιο από εκείνη τη θέση!

Δείτε το βίντεο σε ένα γκολ... καρμπόν επτά χρόνια μετά!

You would never believe to this history, but it really happened.

Volgar Astrakhan’s defender Roman Loktionov has scored two identical goals against the same team (Alaniya Vladikavkaz) at the same minute (17) in the same stadium, 7 years one from the other.

Incredible pic.twitter.com/ETRxvRfXeH

— Stefano Conforti (@confortistefano) 30 Οκτωβρίου 2018