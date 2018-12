Δείχνει πιο έτοιμη από ποτέ. Η νέα παράσταση της ομάδας του Γιούργκεν Κλοπ κόντρα στην Άρσεναλ με το εμφατικό 5-1 στο «Anfield» απέδειξε αυτό που πλέον είναι ξεκάθαρο σε όλους μας. Η Λίβερπουλ είναι έτοιμη να διεκδικήσει μέχρι τέλος και να βάλει τέλος στην ανομβρία 29 χρόνων χωρίς πρωτάθλημα.

Όταν στις 9 Οκτωβρίου του 2015 στην πρώτη του συνέντευξη ως προπονητής των «reds» ο Κλοπ δήλωνε ότι θα πρέπει στην Λίβερπουλ να μετατρέψουν την αμφισβήτηση σε πίστη, «We must turn from doubters to believers», δήλωνε συγκεκριμένα, σε μια χρονική στιγμή που η ομάδα έπνεε τα λοίσθια δεν ήταν λίγοι εκείνοι που θεώρησαν ότι ο Γερμανός τεχνικός θα είναι άλλος ένας προπονητής που θα αποτύχει οικτρά.

Και όμως η Λίβερπουλ κλείνει το 2018 όντας πρώτη με εννιά βαθμούς διαφορά από την δεύτερη Τότεναμ και δέκα από την τρίτη Μάντσεστερ Σίτι (με ένα ματς λιγότερο) και πλέον μπαίνει στο νέο έτος ως το μεγάλο φαβορί ειδικά αν την Πέμπτη στο «Etihad Stadium» κόντρα στην ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα καταφέρει να μην ηττηθεί.

Ο Κλοπ – όπως είναι λογικό – σε κάθε ευκαιρία τονίζει πως ο τίτλος θα κριθεί στο νήμα και πως είναι ακόμα πρόωρο να πει κάποιος πως η αναμονή της Λίβερπουλ θα φτάσει στο τέλος τον Μάιο αλλά η εικόνα της ομάδας του σου δίνει μια άλλη -ακριβώς το αντίθετο – αίσθηση. Στην καλύτερη ποδοσφαιρική παράσταση της σεζόν στο Άνφιλντ, ο Σαλάχ και η παρέα του κατάφεραν παρότι βρέθηκαν πίσω στο σκορ όχι μόνο να ανατρέψουν το προβάδισμα της Άρσεναλ, αλλά και να δώσουν διαστάσεις θριάμβου στη νίκη τους με 5-1.

Με το 2018 να μας αποχαιρετά η Λίβερπουλ γράφει το ένα ρεκόρ πίσω από το άλλο. Παραμένει αήττητη έχοντας συγκεντρώσει συνολικά 54 από τους 60 πιθανούς βαθμούς και βάζει πλώρη για να σπάσει το απίστευτο ρεκόρ συγκομιδής βαθμών που κατέχει η Μάντσεστερ Σίτι από την περσινή σεζόν όταν κατέκτησε το πρωτάθλημα με 103 βαθμούς.

Κύριο συστατικό της ξέφρενης αυτής πορείας είναι η αμυντική λειτουργία της ομάδας η οποίας έχει επιτρέψει μόλις οκτώ γκολ παθητικό, από τα οποία μόλις τα τρία στο «Anfield». Αυτή όμως που κάνει την τεράστια διαφορά το τελευταίο διάστημα είναι η επίθεση των «reds». Αν δει κανείς τα ματς της Λίβερπουλ στην φετινή Premier League θα συνειδητοποιήσει ότι στο ξεκίνημα της σεζόν οι νίκες ήταν στο γκολ, την ώρα που τον τελευταίο μήνα και στα επτά ματς του Δεκεμβρίου έχει πετύχει συνολικά 22 συνολικά γκολ, κάτι που δείχνει ότι παιχνίδι με παιχνίδι οι παίκτες του Κλοπ γίνονται ακόμα καλύτεροι.

Παιχνίδι με παιχνίδι γίνεται καλύτερος και ο Μπόμπι Φιρμίνιο. Ο Βραζιλιάνος φορ είχε κάνει μάλλον έναν αναιμικό ξεκίνημα στην σεζόν και ήταν αυτός που κόντρα στην Άρσεναλ ήταν η ειδοποιός διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων. Δεν ήταν μόνο η οξυδέρκεια του στο πρώτο γκολ της ισοφάρισης, όπου βρέθηκε στην κατάλληλη θέση την κατάλληλη στιγμή, αλλά και το δεύτερο γκολ στο οποίο διέλυσε την άμυνα των «κανονιέρηδων». Σε υψηλά στάνταρ απόδοσης κινήθηκαν και οι άλλοι δύο της επιθετικής τριπλέτας, Σαλάχ και Μανέ, που συνδυάστηκαν υπέροχα στο τρίτο γκολ με τον Αιγύπτιο να δίνει ασίστ μισό γκολ μετά την καταπληκτική μπαλιά του Ρόμπερτσον και πλέον η τριάδα Σαλάχ-Φιρμίνιο-Μανέ δείχνει καλύτερη από ποτέ.

Ένα άλλο στοιχείο είναι η υψηλή ένταση του παιχνιδιού της ομάδας του Κλοπ. Παρότι αυτό το όγδοο ματς μέσα στον Δεκέμβριο οι «reds» έδειχναν φρέσκοι όπως φαίνεται και από τα χιλιόμετρα που έτρεξαν σε σχέση με αυτούς της Άρσεναλ (114,8 χλμ η Λίβερπουλ 112,7 η Άρσεναλ). Έχοντας όλα αυτά τα στοιχεία η Λίβερπουλ ετοιμάζεται για την μητέρα των μαχών την Πέμπτη κόντρα στην πρωταθλήτρια Μάντσεστερ Σίτι, εκεί όπου η πίεση δεν θα έχει καμία σχέση με αυτές που έχει συναντήσει μέχρι τώρα με τον Κλοπ πάντως να έχει δείξει ότι μπορεί να ανταποκριθεί στο παιχνίδι της Σίτι όπως φαίνεται και από τα εννιά γκολ που έχει πετύχει στις τελευταίες τέσσερις μεταξύ τους αναμετρήσεις ανεξαρτήτου διοργάνωσης.

Ο Κλοπ γνωρίζει καλά ότι αρκεί μια στραβή για να χαλάσει όλο αυτό γι αυτό και ο ίδιος κρατάει χαμηλούς τόνους. «Πολλοί πίστεψαν ότι η ήττα της Τότεναμ μας έδωσε ώθηση για το ματς με την Άρσεναλ αλλά αυτό δεν ισχύει. Δεν υπήρχε καμία αντίδραση κανένα γελάκι. Δεν επηρεαζόμαστε από εξωγενείς παράγοντες και είμαστε απόλυτα προσηλωμένοι στον στόχο μας» ανέφερε ο Γερμανός τεχνικός μετά το τέλος του Σαββατιάτικου αγώνα. Και μπορεί ο ίδιος να μην παρασύρεται σε πρόωρους πανηγυρισμούς, αλλά το σίγουρο είναι ότι η Λίβερπουλ είναι εδώ και δείχνει πιο έτοιμη από ποτέ.