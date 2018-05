Ο Νoμπλ ήθελε να δείρει στον Πογκμπά, αλλά δεν έφτανε (vid)

Το Γουέστ Χαμ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν είχε κάτι να δείξει σαν ματς, αλλά η φάση του αγώνα ήταν μία κοκορομαχία. Ο Πολ Πογκμπά χτύπησε από πίσω τον Μαρκ Νομπλ κι εκείνος σηκώθηκε έξαλλος και του επιτέθηκε. Ο Γάλλος βέβαια που υπερτερούσε σε ύψος και όγκο, έμεινε ακίνητος, ενώ ο κοντούλης αρχηγός των Σφυριών του έπιασε το πρόσωπο και τον λαιμό, με τον αντίπαλό του όμως να μην αντιδράει, σε μία σκηνή που ήταν κωμικοτραγική.

Pogba being rough handled in front of ref and still got booked for his foul where Noble is left with no bookingfootball is full of surprises pic.twitter.com/Qradv6nuLS

— Carlos Claasen (@carlo7065) May 10, 2018