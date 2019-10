Η μεγάλη αγκαλιά του ΠΑΟΚ στα προσφυγόπουλα (pics)

Ενα διαφορετικό παιχνίδι ποδοσφαίρου μια ξεχωριστή επίσκεψη και πολλά χαμόγελα για μικρούς και μεγάλους, που πραγματοποιήθηκε με την συνδρομή της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και του PAOK Action.

Η ομάδα Νέων της Κ19 του ΠΑΟΚ βρέθηκε στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης στην Έδεσσα και συμμετείχε σ’ ένα διαφορετικό φιλικό παιχνίδι με τους μετανάστες που φιλοξενούνται εκεί το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Οι νεαροί ποδοσφαιριστές έδειξαν στους μετανάστες πώς προπονούνται, μοίρασαν γλυκά και δώρα, ενώ άκουσαν με μεγάλο ενδιαφέρον τις ιστορίες και τις εμπειρίες τους.

«Ποδοσφαιριστές της Κ19 του ΠΑΟΚ επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις του ΔΟΜ στην Έδεσσα. Έπαιξαν ένα φιλικό παιχνίδι με τους ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτές, τους έδειξαν πως να προπονούνται και τους πρόσφεραν γλυκά και δώρα. Πολλά ευχαριστώ στο PAOK Action και στην ΠAE ΠΑΟΚ», αναφέρεται σε tweet του Οργανισμού.

U19 @PAOK_FC footballers visited an #IOMGreece facility in Edessa. They played a friendly match with beneficiaries, showed them how they exercise & offered sweets and gifts.

Special thanks to #PAOKAction & #PAOK FC

W/ #AMIF #DGHOME @EUHomeAffairs

➡️ https://t.co/IY4zouwY3z pic.twitter.com/YLEOam6AvP

— IOM Greece (@IOMGREECE) October 11, 2019