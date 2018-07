Κρόος: «Συγχαρητήρια Βαράν, ψηλά το κεφάλι Μόντριτς»!

Αμέσως μετά τον τελικό ο Γερμανός σούπερ σταρ έδωσε συγχαρητήρια στην Γαλλία και τον συμπαίκτη του Ραφαέλ Βαράν για την κατάκτηση του τροπαίου! Από την άλλη δεν ξέχασε ούτε τον Λούκα Μόντριτς, ούτε τον Ματέο Κόβατσιτς λέγοντας «ψηλά το κεφάλι»!

Congratulations to @FFF #France and @raphaelvarane! You deserve to be our successor @FIFAWorldCup!

Keep your head up @lukamodric10 and @Mateo_Kova23! You did very well and played a great tournament with #Croatia! pic.twitter.com/N1VoACkAyc

— Toni Kroos (@ToniKroos) 15 Ιουλίου 2018