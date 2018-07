Η Γαλλία ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου κι ο Εμανουέλ Μακρόν χάρηκε σαν μικρό παιδί το δεύτερο Mundial της χώρας του!

Ένα γαλλικό φιλί στην Πρόεδρο της Κροατίας!

Ο Γάλλος Πρόεδρος έζησε την κάθε στιγμή του μεγάλου τελικού από τα επίσημα του "Stadion Luzhniki" και το στιγμιότυπο από τον έξαλλο πανηγυρισμό του κάνει τον γύρο του κόσμου:

How French President Emmanuel Macron celebrated his country winning the #WorldCupFinal pic.twitter.com/PXHDnXyfPE

— COPA90 (@COPA90) 15 Ιουλίου 2018