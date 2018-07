Κορυφαίος του Μουντιάλ ο Μόντριτς! (vid)

O Μόντριτς κορυφαίος του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2018! O Λούκα Μόντριτς αναδείχθηκε MPV του Μουντιάλ, έχοντας τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής στη διοργάνωση, τα περισσότερα χλμ, πέτυχε δυο γκολ, ενώ μοίρασε μια ασίστ! Δεύτερος σε ψήφους ήταν ο Αζάρ και τρίτος ο Γκριζμάν. To χει πάντως η μοίρα των... χαμένων να κερδίζουν αυτόν τον τίτλο. Αλλωστε, την τελευταία φορά που αναδείχθηκε MVP παίκτης της νικήτριας ομάδας, ήταν το 1994 ο Ρομάριο. Το 1998 το βραβείο πήγε στον Ρονάλντο, το 2002 στον Καν, το 2006 στον Ζιντάν, το 2010 στον Φορλάν και το 2014 στον Μέσι.

Mbappé won the best youngest player of the tournament and Modric won the Golden ball and hearts #WorldCupFinal #France #Croatia #FRAvCRO pic.twitter.com/7UQhtPeJhz

— Prayank (@prayanksingh25) July 15, 2018