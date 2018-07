Λίνεκερ: «Αγγλία, ψηλά το κεφάλι»

«Αισθάνομαι πνιγμένος, όμως αυτή η νεαρή ομάδα έδωσε τα πάντα. Έκανε ένα τεράστιο βήμα και θα γίνει ακόμη καλύτερη στο μέλλον. Πρέπει να κρατήσουν τα κεφάλια τους ψηλά, έκαναν την Αγγλία υπερήφανη. Συγχαρητήρια στην Κροατία» ήταν το εξαιρετικό μήνυμα συμπαράστασης του Λίνεκερ στην ομάδα του Σάουθγκεϊτ.

Utterly choked, but this young side gave absolutely everything. It’s a huge step forward and they’ll only get better in the future. They can hold their heads high, they did our country proud. Congratulations to Croatia.

— Gary Lineker (@GaryLineker) July 11, 2018