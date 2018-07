Έγραψε ιστορία η Κροατία: «Γύρισε» 3 σερί νοκ άουτ ματς! (pic)

Πολύ σκληρή για να... πεθάνει η Κροατία.

Ο Μάριο Μάντζουκιτς έστειλε στον τελικό του Μουντιάλ την ομάδα του Ντάλιτς με το γκολ του στην παράταση κόντρα στην Αγγλία, με τους σκληρούς Κροάτες να γράφουν ιστορία.

H Hrvatska γύρισε 3 σερί ματς σε νοκ άουτ Μουντιάλ (κόντρα σε Δανία, Ρωσία και Αγγλία) και έγινε η πρώτη στην ιστορία που πετυχαίνει κάτι τέτοιο!

Υπόκλιση στην παρέα του Μόντριτς!

Croatia advances to its first World Cup Final!

It is the first team to come from behind in three straight knockout stage matches to advance at the #WorldCup.

The final will be a rematch of the 1998 Semifinal in Saint-Denis, 20 years and one week later. pic.twitter.com/9r8ihGmRPA

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 11 Ιουλίου 2018