Το... it's coming home μετατράπηκε σε «Nogomet se vraća kući» και οι Κροάτες ζουν μοναδικές στιγμές! Η γκολάρα του Μάντζουκιτς στην παράταση (2-1) έστειλε τους Βρετανούς... σπίτι και η Κροατία ετοιμάζεται για την εκδίκησή της κόντρα στους Γάλλους. Πως να ξεχάσει άλλωστε τον αποκλεισμό της στα ημιτελικά του Μουντιάλ (1998) από τα δυο γκολ του Τουράμ (1-2). Πρώτη φορά στην ιστορία της στον τελικό του Μουντιάλ και όλα είναι πιθανά με αυτόν τον Μόντριτς και την παρέα του.

Ιδανικότερο ξεκίνημα δεν μπορούσε να φανταστεί ο Σάουθγκεϊτ, αφού στο 5ο λεπτό είδε την ομάδα του να ανοίγει το σκορ. Ο Ντέλε Αλι κέρδισε το φάουλ και ο Τρίπιερ... μιμήθηκε τον Μπέκαμ, αφού με μια υπέροχη εκτέλεση έγινε ο πρώτος έπειτα τον θρυλικό χαφ που σκοράρει με αυτόν τον τρόπο σε Μουντιάλ. Οι Βρετανοί με όπλο την ταχύτητα και την εκρηκτικότητά τους, εκμεταλλεύθηκαν την αδυναμία των αντιπάλων. Οι Κροάτες δεν είχαν υπομονή στο παιχνίδι τους, ενώ χαρακτηριστικό είναι πως στο πρώτο ημίωρο ο Μόντριτς είχε δώσει μόλις μια πάσα στον Ράκιτιτς. Η Αγγλία βρέθηκε κοντά σε ένα δεύτερο γκολ στο 30'. Τα «λιοντάρια» εκμεταλλεύθηκαν τις αμυντικές αδυναμίες της αντιπάλου, αλλά ο Κέιν σε μια μεγάλη φάση δεν μπόρεσε να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα. Εξι λεπτά αργότερα, οι Βρετανοί πλησίασαν ξανά το γκολ. Ο Ντέλε Αλι με υπέροχη προσπάθεια έβγαλε μόνο του τον Λίνγκαρντ, αλλά ο τελευταίος έχασε μεγάλη ευκαιρία. Η Χρβάτσκα έχει να θυμάται μόνο την.... τελευταία φάση και το πέναλτι που ζήτησε ο Λόβρεν σε μαρκάρισμα από τον Μαγκουάιρ.

Εντελώς διαφορετικό το σκηνικό στην επανάληψη! Οι Κροάτες ήταν πιο ψύχραιμοι στο παιχνίδι τους, κάλυψαν τα κενά στην άμυνα κι έβγαιναν πιο σωστά στις επιθέσεις τους. Ο Πέρισιτς πήρε το ρόλο του ηγέτη κι έκανε τη διαφορά. Στο 65' το σουτ που επιχείρησε βρήκε στον Γουόκερ, αλλά τρία λεπτά αργότερα πήρε την εκδίκησή του. Ωραία σέντρα του Βρσάλικο, απίθανη προβολή του Πέρισιτς που εξέθεσε Τρίπιερ, Γουόκερ και η Κροατία έφερε το ματς στα ίσα (4o τέρμα του σε Μουντιάλ). Μάλιστα, στο 72' λίγο έλειψε να ολοκληρώσει την ανατροπή, αλλά το διαγώνιό του σταμάτησε στο δοκάρι! Ο Σάουθγκεϊτ πέρασε στο ματς τον Ράσφορντ, αλλα έβλεπε την ομάδα του να κάνει το εύκολο λάθος στην άμυνα, να έχει χάσει την ηρεμία της, κάτι που αποτυπώθηκε και στα διαδοχικά λάθη του Πίκφορντ. Ωστόσο, στην καλύτερη φάση μέχρι το τέλος του 90λεπτου, ο Μάντζουκιτς δεν μπόρεσε να σκοράρει!

Στην παράταση όμως ο φορ της Γιουβέντους ήταν έτοιμος να κάνει τη διαφορά. Οι Κροάτες με την ψυχολογία στα ύψη ήλεγξαν τον ρυθμό, δεν άφησαν τους Αγγλους να δημιουργήσουν. Μια φάση έκανε η ομάδα του Σάουθγκεϊτ, αλλά ο Βρσάλικο έδιωξε στη γραμμή την κεφαλιά του Στόουνς. Στο 105' η Χρβάτσκα θα μπορούσε να σκοράρει, αλλά ο Πίκφορντ νίκησε τον Μάντζουκιτς. Ωστόσο, αυτό δε συνέβη και στο 109'. Τραγική αντίδραση του Στόουνς και ο έμπειρος φορ, χωρίς να κοιτάξει στο τέρμα έστειλε την Κροατία στον παράδεισο και τους Βρετανούς στο... σπίτι τους «You’re going home... you are going home» φώναζαν οι οπαδοί της που υπερηφανεύονται για το γεγονός πως η χώρα τους έγινε η 2η μικρότερη σε πληθυσμό (πίσω από την Ουρουγουάη) που φτάνει σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου!

Κροατία (Ζλάτκο Ντάλιτς): Σούμπασιτς, Βρσάλικο, Λόβρεν, Βίντα, Στρίνιτς (95΄ Πίβαριτς), Ράκιτιτς, Μόντριτς (119΄ Μπάντελι), Μπρόζοβιτς, Ρέμπιτς (101΄ Κράμαριτς), Μάντζουκιτς (115΄ Τσόρλουκα), Πέρισιτς

Aγγλία (Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ): Πίκφορντ, Γουόκερ (112΄ Βάρντι), Στόουνς, Μαγκουάιρ, Χέντερσον (97΄ Ντάιερ), Τρίπιερ, Λίνγκαρντ, Άλι, Γιανγκ (91΄ Ρόουζ), Στέρλινγκ (74΄ Ράσφορντ), Κέιν