Δείτε το γκολ του Μαγκουάιρ που ανοίγει το σκορ στο 30' και δίνει προβάδισμα στην Αγγλία. Ηταν το 8ο των Βρετανών στο Μουντιάλ από στημένη φάση.

HARRY MAGUIRE SCORES HIS FIRST ENGLAND GOAL WITH A POWERFUL HEADER #SWEENG pic.twitter.com/zI0Ybv0kEd

— Futbol Replays (@Futbol_Replays) July 7, 2018