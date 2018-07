Δείτε τις ενδεκάδες με τις οποίες κατεβαίνουν οι δύο ομάδες στο παιχνίδι που ξεκινάει στις 17:00:

Σουηδία: Όλσεν, Λούστιγκ, Λίντελεφ, Γκράνκβιστ, Ογκούστινσον, Έκνταλ, Φόρσμπεργκ, Σβένσον, Κλάεσον, Μπεργκ, Τοϊβόνεν

Ελβετία: Σόμερ, Ακάντζι, Λανγκ, Ροντρίγκεζ, Τζουρού, Τσάκα, Μπεχράμι, Ζούμπερ, Τζεμαϊλί, Σακίρι, Ντρμιτς

The teams are in for #SWESUI! #WorldCup pic.twitter.com/jx0DR3xlZy

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 3 Ιουλίου 2018