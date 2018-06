Ασχημο θέαμα και στα όρια της παρωδίας οι πασούλες στο φινάλε από τους Ιάπωνες (vid)

Αν και έχαναν 1-0 από την Πολωνία, οι Ιάπωνες στα τρία τελευταία λεπτά του αγώνα δεν προσπάθησαν καν να πιέσουν. Πήραν την μπάλα και άλλαζαν πασούλες πίσω από το κέντρο, με τους Πολωνούς να μην τους πιέζουν με τη σειρά τους. Αυτό θεωρήθηκε παρωδία, αλλά είχε λογική, καθώς η Ιαπωνία δεν ήθελε να ρισκάρει να δεχτεί άλλο γκολ, επειδή προκρινόταν χάρη στη νίκη της Κολομβίας επί της Σενεγάλης.

Absolute farce in the last ten minutes of Japan vs Poland. Walking football.

Japan go through by a matter of a better discipline record to Senegal.

Testimonial stuff #JAP #WorldCup pic.twitter.com/emhI6bxUpe

