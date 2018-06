Στη Βραζιλία ο αποκλεισμός της Εθνικής Γερμανίας πανηγυρίστηκε έντονα, παίρνοντας έτσι ρεβάνς για το ταπεινωτικό 7-1 στο Μουντιάλ του 2014.

Οι Βραζιλιάνοι με ένα... μακάβριο τρόπο χάρηκαν για το γεγονός ότι οι Γερμανοί πήγαν σπίτι τους νωρίς, οργανώνοντας «κηδεία» με γερμανικές σημαίες!

So Brazil held a funeral for Germany's hopes of winning the World Cup pic.twitter.com/7TCItOMt3o

