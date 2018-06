«Το ποδόσφαιρο είναι απλό παιχνίδι. Είκοσι δύο άνθρωποι κυνηγούν μια μπάλα για 90 λεπτά και στο τέλος, δεν κερδίζει πάντα η Γερμανία. Η προηγούμενη βερσιόν της δήλωσής μου ανήκει στην ιστορία», ανάρτησε στο Twitter ο θρυλικός, Γκάρι Λίνεκερ.

Football is a simple game. Twenty-two men chase a ball for 90 minutes and at the end, the Germans no longer always win. Previous version is confined to history.

