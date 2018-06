Η τιμωρία του για αναβολικά (ουσιαστικά drugs), η επανάσταση στα social media και τελικά η παρουσία του στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Μόνο που ο Πάολο Γκερέρο δεν έμεινε απλά στο ταξίδι, αλλά φρόντισε να βρει και δίχτυα. Κάνοντας το 2-0 κόντρα στην Αυστραλία, έγινε ο 3ος γηραιότερος (34 ετών, 176 ημερών) από τη Νότια Αμερική που σκοράρει σε Μουντιάλ.

Peru double their lead thanks to Paolo Guerrero #PER #AUSPER #WorldCup pic.twitter.com/ftptk5T63L

