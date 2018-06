Από το 4-1 και έπειτα ήταν λες και όλο το Βέλγιο έπαιζε για να σκοράρει ο Μπατσοαυγί που πέρασε ως αλλαγή στο ματς με την Τυνησία. Και εκείνος αφού έχασε δύο απίθανα (πέρασε τερματοφύλακα και πλάσαρε αδύναμα και μετά σημάδεψε εξ επαφής το οριζόντιο), τελικά βρήκε το πρώτο μουντιαλικό γκολ του στο 90' με δύσκολη προβολή.

Finally a goal for mitchy batshuayi

Belgium lead by 5 goals to 1 #BELTUN #تونس_بلجيكا pic.twitter.com/F2amjILCK3

— Y (@Y18485278) June 23, 2018