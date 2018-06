Το νέο «Έβερεστ» του Ρονάλντο (pics)

Εδώ και πολλά χρόνια, στατιστικολόγοι, δημοσιογράφοι, αναλυτές και παντός είδους ασχολούμενοι με το ποδόσφαιρο ξεθάβουν ρεκόρ από το χρονοντούλαπο της ιστορίας, υπογραμμίζοντας τα κατορθώματα του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ακόμα και εν έτει 2018, μετά από Champions League, Χρυσές Μπάλες, EURO και Παγκόσμια Κύπελλα, ο «CR7» βρίσκει τον τρόπο να ξεχωρίζει και με τα γκολ του να συγκρίνεται με τους «θρύλους» του παρελθόντος, να υποσκελίζει τους σύγχρονούς του και να μεγαλώνει τον δικό του «μύθο».

Αυτό συμβαίνει και στο τρέχον Μουντιάλ και συνεχίζεται κόντρα στο Μαρόκο. Μετά το χατ-τρικ της πρεμιέρας απέναντι στην Ισπανία , όπου έγινε ο τρίτος στην ιστορία που σκοράρει σε 4 συνεχόμενες διοργανώσεις και 8 συνολικά, μαζί με τα EURO , απέναντι στο Μαρόκο έφτασε τα 85 με τη φανέλα της Πορτογαλίας.

Έτσι έγινε ο πρώτος στην ιστορία του αθλήματος με τον συγκεκριμένο αριθμό τερμάτων σε επίπεδο ευρωπαϊκών Εθνικών ομάδων!

Παράλληλα, είναι και ο μοναδικός Πορτογάλος μετά τον Χοσέ Τόρες και το μακρινό 1966 που σκοράρει με το δεξί, το αριστερό πόδι και το κεφάλι σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο.

Πλέον μένει να φανεί που θα «κλείσει» η συγκεκριμένη επίδοση, σε μια ξεχωριστή «κορυφή» για τον Πορτογάλο...

85 - Cristiano Ronaldo has now scored more international goals than any other European player in the history of football (85 goals for Portugal). Historic. #POR #MAR #PORMAR #Ronaldo #WorldCup pic.twitter.com/I3wsEJTGlQ

— OptaJoe (@OptaJoe) 20 Ιουνίου 2018