Oι Αγγλοι λατρεύουν την Εθνική περισσότερο κι από τον πριγκιπικό γάμο!

Oταν η Εθνική Αγγλίας παίζει μπάλα, το Νησί... σιωπά! Την πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου κόντρα στην Τυνησία παρακολούθησαν 21 εκατομμύρια Βρετανοί, όπως αποκάλυψε στο twitter o Γκάρι Λίνεκερ. Αξίζει να σημειωθεί, πως το μεγαλύτερο κοσμικό γεγονός της χρονιάς, τον γάμο του Πρίγκιπα Χάρι παρακολούθησαν 13.1 εκατομμύρια Αγγλοι. «Είναι εκπληκτικός ο αριθμός για ένα ματς της πρεμιέρα. Αυτή όμως είναι η δύναμη του ποδοσφαίρου και του Μουντιάλ» είπε ο Λίνεκερ.

OOOFT! Over 21 million of you watched the @BBCSport coverage of England v Tunisia. 18.3m peak on your televisions and more than 3m on @BBCiPlayer. Bloody Nora.

— Gary Lineker (@GaryLineker) June 19, 2018