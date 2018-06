Ο πανηγυρισμός του Ρονάλντο ήταν απάντηση στο GOAT του Μέσι (pic)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε επικό ματς απέναντι στην Ισπανία και ο πανηγυρισμός του μετά το 1-0 με πέναλτι στο ξεκίνημα ήταν κάτι που δεν είχαμε ξαναδεί. Ο Πορτογάλος έκανε μία κίνηση σαν να έχει μούσι και το μυστήριο λύθηκε λίγες ώρες αργότερα.

Αυτόν τον τρόπο βρήκε για να απαντήσει στον Μέσι, ο οποίος λίγο πριν το Mundial είχε φωτογραφηθεί με έναν τράγο και ένα κοπάδι κατσίκες! Η έμπνευση είχε έρθει από την ιδέα ότι ο Αργεντίνος είναι GOAT (Greatest Of All Time, που επίσης σημαίνει και κατσίκα), ο καλύτερος όλων των εποχών. Ο Ρονάλντο, λοιπόν, μιμήθηκε το... μούσι ενός τράγου με την κίνησή του.

Ronaldo tried to do the ''Goat'' celebration after his hattrick today -shortly after Messi's goat photoshoot.

Earlier, Ronaldo had done the shirt pulling celebration, again, right after Messi did it.

Messi lives in his mind. pic.twitter.com/IEIsnnq5mA

— Barca Universal (@BarcaUniversal) June 16, 2018