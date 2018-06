Από τη Ρωσία το νέο συμβόλαιο του Τσάκα με την Αρσεναλ! (vid)

Ο Γκράνιτ Τσάκα θα μείνει στο Λονδίνο για πολλά χρόνια! Ο Ελβετός μέσος, από τη Ρωσία όπου βρίσκεται για το Μουντιάλ, έβαλε την υπογραφή του σε νέο πολυετές συμβόλαιο με την Αρσεναλ και τόνισε πως είναι έτοιμος για επιτυχίες. «Είμαι ευτυχισμένος που ο Γκράνιτ υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την Αρσεναλ. Είναι σημαντικό μέλος για την ομάδα, νέος και μπορεί να πετύχει πολλά περισσότερα. Ελπίζω να τα πάει περίφημα στο Μουντιάλ και να επιστρέψει σε φόρμα για τη νέα σεζόν» τόνισε ο Ουνάι Εμερι.

