Ο Ντε Μπρόινε σπάει τα πόδια του Γιανουζάι στην προπόνηση (vid)

Δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοιου είδους δυναμικά μαρκαρίσματα. Η αλήθεια είναι ότι ο Κέβιν Ντε Μπρόινε δεν πέφτει για σκληρά τάκλιν ούτε απέναντι σε αντιπάλους. Και το έκανε με τον πιο άγαρμπο τρόπο στην προπόνηση της Εθνικής Βελγίου στα πόδια του Αντνάν Γιανουζάι τον οποία ξάπλωσε άσχημα κάτω. Προφανώς, δεν πρέπει να τον συμπαθεί ιδιαίτερα.

Kevin De Bruyne doesn't care that it's just training. He doesn't like Adnan Januzaj. pic.twitter.com/9AryDkE3gY

