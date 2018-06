Οι Σαουδάραβες πανηγύρισαν το... πέμπτο γκολ της Ρωσίας! (vid)

Αρκετοί οπαδοί της Σαουδικής Αραβίας έδωσαν το παρών στο Λουζνίκι στην πρεμιέρα του Mundial, όπου η εθνική τους ομάδα αντιμετώπισε την Ρωσία, αλλά απογοητεύτηκαν από τους παίκτες τους. Το τελικό 5-0 με το οποίο ηττήθηκε η Σαουδική Αραβία ήταν πολύ βαρύ και αφού δεν είδαν προκοπή από τη δική τους ομάδα αποφάσισαν ότι το ταξίδι άξιζε τον πανηγυρισμό ενός γκολ. Έτσι, πανηγύρισαν το πέμπτο γκολ των Ρώσων στις καθυστερήσεις!

Saudi fans celebrating Russia’s 5th goal! Don’t think they know you don’t celebrate when the other team scores!pic.twitter.com/cTKAvB4IDs

— Football Stands (@TheFootyStands) June 14, 2018