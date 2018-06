Ο Ντένις Τσερίσεβ μπήκε στο 25ο λεπτό στη θέση Τζαγκόεβ και στο 43ο πέτυχε γκολ! Ετσι, έγινε η πέμπτη πιο γρήγορη αλλαγή που σκοράρει στο πρώτο ημίχρονο σε Μουντιάλ. Είχαν προηγηθεί οι: Ντουγκαρί, Καμπιάσο, Ματεράτσι, Σάμαρης! Θυμίζουμε, πως ο Ελληνας μέσος είχε αντικαταστήσει τον Κονέ στο 12ο λεπτό του ματς με την Ακτή Ελεφαντοστού και στο 42' είχε βρει δίχτυα.

Goal! 2-0 to Russia. Cheryshev scores after a lovely bit of skill! pic.twitter.com/ZuIGIZQAYs

— World Cup 2018 (@WCGoalz) June 14, 2018