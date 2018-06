Η Ρωσία μπήκε δυνατά, πολύ δυνατά στο Μουντιάλ, αφού μόλις στο 13ο λεπτό ο Γκαζίνκσι με κεφαλιά πέτυχε το πρώτο τέρμα στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο. Ηταν και το 5ο πιο γρήγορο (πρώτο γκολ) στην ιστορία της διοργάνωσης.

First goal of the #WorldCup goes to RUSSIA #WorldCupRussia2018

pic.twitter.com/TWN35qYYMI

— Rambo (@WelshRamsey) June 14, 2018