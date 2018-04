Ιμπραΐμοβιτς: «Μεγάλες πιθανότητες να παίξω στο Μουντιάλ»!

Εχει αποσυρθεί αμέσως μετά το EURO και όλα έδειχναν ότι δεν θα είχε θέση ξανά στην Εθνική. Ωστόσο, ο Ζλάταν Ιμπραϊμοβιτς από τη στιγμή που βρέθηκε στο Λος Αντζελες έχει βρει ξανά την όρεξή του. Πόσο μάλλον από τη στιγμή που η Σουηδία θα βρεθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Ρωσίας. Και τώρα ο Ιμπρα με ανάρτησή του στο Twitter ουσιαστικά όχι μόνο δηλώνει διαθέσιμος, αλλά και ότι «οι πιθανότητες να με δείτε στο Μουντιάλ, είναι πολύ υψηλές».

Βέβαια, υπάρχει και ένα σοβαρό πρόβλημα που ίσως να του απαγορεύσει την παρουσία στα γήπεδα της Ρωσίας. Θα δούμε σύντομα λοιπόν...

The chance of me playing in the World Cup is skyhöga #FifaWorldCup2018

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) April 15, 2018