«Έκλεψαν πέναλτι στην Ατλέτικο», φωνάζει ο Φούτρε για το ντέρμπι με την Ρεάλ (vid)

Στο 33ο λεπτό του μαδριλένικου ντέρμπι της Ρεάλ με την Ατλέτικο, στο οποίο η Βασίλισσα νίκησε με 1-0 και εδραίωσε την πρωτιά της στην βαθμολογία της La Liga, ο Καζεμίρο φαίνεται να έρχεται σε επαφή με τον Άλβαρο Μοράτα μέσα στην περιοχή της Ρεάλ.

Οι παλαίμαχοι διαιτητές που σχολιάζουν στα πιο σημαντικά ισπανικά ΜΜΕ υποστήριξαν ότι ο Καταλανός ρέφερι Χαβιέρ Εστράδα Φερνάντεθ θα μπορούσε κάλλιστα να υποδείξει πέναλτι, κάτι που είπε και η παλιά δόξα των Ροχιμπλάνκος, Πάουλο Φούτρε, με πολύ πιο σκληρό και δηκτικό τρόπο, βεβαίως.

