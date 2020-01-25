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Βαλένθια – Μπαρτσελόνα: Σούπερ διπλή επέμβαση ο Τερ Στέγκεν (vid)

Βαλένθια – Μπαρτσελόνα: Σούπερ διπλή επέμβαση ο Τερ Στέγκεν (vid)

Βαλένθια – Μπαρτσελόνα: Σούπερ διπλή επέμβαση ο Τερ Στέγκεν (vid)

Με εκπληκτικές αποκρούσεις, ο Τερ Στέγκεν κράτησε μόνος του όρθια την Μπαρτσελόνα στο α' μέρος της αναμέτρησης του “Μεστάγια” κόντρα στη Βαλένθια

Αφού νωρίτερα είχε πιάσει πέναλτι, ο Τερ Στέγκεν σταμάτησε με διπλή επέμβαση τους Μάξι Γκόμες (με τη βοήθεια του δοκαριού), Γκαμεϊρό, με τη δεύτερη απόκρουσή του να είναι ακόμα πιο εντυπωσιακή.

 

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