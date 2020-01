Ρεάλ Μαδρίτης: Με τον Ζιντάν κατακτά τίτλο κάθε 19 ματς! (vid)

Σίγουρα καθένας σήμερα, θα ήθελε να είναι στην θέση του προπονητή της Βασίλισσας.

Γνωρίζει την αποθέωση και όχι άδικα...

Ο Ζινεντίν Ζιντάν κατέκτησε τον 10ο του τίτλο με την Ρεάλ Μαδρίτης, έχει το 9/9 στους τελικούς που έχει παίξει με την πολυνίκη της Ισπανίας και πλέον κυνηγάει να «σπάσει» και προσωπικό ρεκόρ!

Αναλογικά μάλιστα με τα παιχνίδια που έχει καθίσει στον πάγκο της Βασίλισσας, ο πρώην άσσος της κατακτάει έναν τίτλο κάθε 19 ματς (10 τίτλους σε 187 αναμετρήσεις). Δεν είναι όμως μόνο αυτό...

Στον Γαλλοαλγερινό τεχνικό υπολοίπονται μόλις τέσσερα ακόμη τρόπαια επίσημου χαρακτήρα, για να «πιάσει» στην κορυφή του ισπανικού συλλόγου, αλλά και γενικότερα της χώρας, τον Μιγκέλ Μουνιόθ που έχει 14!

1. Μιγκέλ Μουνιόθ - Ρεάλ Μαδρίτης με 14

2. Πεπ Γκουαρδιόλα - Μπαρτσελόνα με 14

3. Γιόχαν Κρόιφ - Μπαρτσελόνα με 11

4. Ζινεντίν Ζιντάν - Ρεάλ Μαδρίτης με 10

5. Λούις Ενρίκε - Μπαρτσελόνα με 9

Zinedine Zidane has now won all 9 (!) Finals as Real Madrid Manager:

2016:

UCL

Super Cup

FIFA Club World Cup

2017:

UCL

Super Cup

Super Copa

FIFA Club World Cup

2018:

UCL

2020:

Super Copa

WINNER. #HalaMadrid pic.twitter.com/3eolfVIbAr

