Ηταν γνωστό ότι θα έμενε εκτός δράσης για κάποιες βδομάδες. Ο Λουίς Σουάρες όμως μπήκε στο χειρουργείο ώστε να κάνει αρθροσκόπηση στον μηνίσκο του δεξιού ποδιού και τελικά θα χρειαστεί τέσσερις μήνες, για να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση. Αυτή είναι η επιβεβαιωμένη από το club εκτίμηση, για ένα πρόβλημα που είχε κληθεί να αντιμετωπίσει με τον ίδιο τρόπο και πέρσι τον Μάιο. Αυτό σημαίνει ότι ο Ουρουγουανός σέντερ φορ δεν θα μπορέσει να βοηθήσει την ομάδα του έως το τέλος της σεζόν.

Medical communique@LuisSuarez9 will be out for four months

All the details, here

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 12, 2020