Ο κόουτς των «μπλαουγκράνα» έχει βρεθεί σε τρομερά δύσκολη θέση έπειτα από το νέο κακό αποτέλεσμα της ομάδας και ο κόσμος που είχε ταξιδέψει στη Μέση Ανατολή για να παρακολουθήσει τις προσπάθειες του Μέσι και των υπόλοιπων παικτών, ξέσπασε κατά του Βαλβέρδε.

«Άντε γαμ%#@, σήκω φύγε» ήταν μερικά που ακούγονταν καθώς τα μέλη της αποστολής κατέβαιναν από το πούλμαν και έμπαιναν στο ξενοδοχείο μετά την ήττα από τους «ροχιμπλάνκος», το βράδυ της Πέμπτης.

Fans screaming “F*ck Valverde” and “Valverde out” as the team bus arrives back to the hotel pic.twitter.com/5KaAnKDdCu

— Ryan (suspended) (@LioneI10l) January 10, 2020