Η καλύτερη απόκρουση του Κουρτουά φέτος έγινε… στο NBA (pics & vid)

Ο Τιμπό Κουρτουά ανεβαίνει σταδιακά σε απόδοση με την Ρεάλ Μαδρίτης, όμως, το κάκιστο πρώτο μισό του 2019 στην Βασίλισσα τον έχει ήδη στιγματίσει. Αυτό φάνηκε και μέσω twitter, με τους διαδικτυακούς fans να έχουν διάθεση για… γλέντι προς το πρόσωπο του, με αφορμή την… καλύτερη απόκρουση του στην φετινή σεζόν.

Αυτή δεν έγινε στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» ή σε κάποιο ποδοσφαιρικό γήπεδο της Ευρώπης, αλλά στο Μαϊάμι και το γήπεδο των Χιτ. Εκεί όπου ο Βέλγος κίπερ βρέθηκε στο πλαίσιο των χριστουγεννιάτικων διακοπών του στις ΗΠΑ και πρωταγωνίστησε σε μια φάση του αγώνα.

Συγκεκριμένα, ο σούτινγκ γκαρντ των γηπεδούχων, Τάιλερ Χίρο, στην προσπάθεια του να κρατήσει την μπάλα εντός παρκέ βούτηξε στις court-seats, όπου και καθόταν ο Κουρτουά, ο οποίος συνηθισμένος να αποκρούει οτιδήποτε κατευθύνεται στην εστία του, αντέδρασε αστραπιαία και συγκράτησε τον Αμερικανό σκόρερ.

Το γεγονός αυτό έδωσε και την αφορμή για τα επικά tweets, που ακολούθησαν.

Thibaut Courtois out here making saves in Miami pic.twitter.com/Yd2tiE7byw

At least he’s making saves here because he ain’t doing it at Madrid

— Donovan Japp (@donovnjapp) December 30, 2019