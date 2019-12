Μπαρτσελόνα: Ο Γκριεζμάν δεν σκοράρει και ο Τερ Στέγκεν τον... τρολάρει (vid)

Ευχάριστο είναι το κλίμα στην Μπαρτσελόνα μετά το «κλείσιμο» της χρονιάς στην κορυφή της βαθμολογίας.

Σε προπόνηση της ομάδας ο Αντουάν Γκριεζμάν επιχείρησε να νικήσει τον Τερ Στέγκεν με κεφαλιά εξ επαφής, ωστόσο ο Γερμανός μπλόκαρε εύκολα και δεν άφησε ασχολίαστη την... αποτυχία του συμπαίκτη του.

Αν μη τι άλλο, ιδιαίτερος πανηγυρισμός από τον τερματοφύλακα των πρωταθλητών Ισπανίας...

Stegan celebrate like Griezmann when he dont Score @AntoGriezmann pic.twitter.com/dq195k4DyS

— S໐fʏᴀ (@sofya_leb) December 27, 2019