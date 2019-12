Ο αρχηγός των «μπλαουγκράνα» έβγαλε τρομερή διάθεση και... γούστα στην απογευματινή προπόνηση της Πέμπτης στο προπονητικό κέντρο του συλλόγου και οι ενέργειές του ήταν τέτοιες που το βίντεο είναι απολαυστικό.

Ο Μέσι έδειχνε να το διασκεδάζει στον απόλυτο βαθμό και οι «αντίπαλοί» του για την περίσταση ταλαιπωρήθηκαν τρομερά...

Ahah wtf Messi in training with teammates makes it look like when you select training mode on your own in playstation.

With only a slight difference: they do actually try to oppose him...pic.twitter.com/BiCN3OcRY2

