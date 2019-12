Ο Γάλλος επιθετικός έπρεπε να το περιμένει...

Είχε συμφωνήσει με τη Μπαρτσελόνα αρκετούς μήνες πριν από το καλοκαίρι όταν ακόμα ίσχυε άλλη ρήτρα από αυτή με την οποία εν τέλει πωλήθηκε στους «μπλαουγκράνα», έκανε χαμό, αρνήθηκε να πάει στις προπονήσεις του καλοκαιριού πριν να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του και η υπόθεση πήρε τη δικαστική οδό...

Ήταν λογικό για τους οπαδούς της Ατλέτικο να μην έχουν πλέον συναισθήματα... αγάπης για εκείνον και το έδειξε στο άκουσμα του ονόματός του, στην ανακοίνωση των συνθέσεων στην αναμέτρηση της Κυριακής.

Antoine Griezmann returns to Atletico Madrid for the first time since leaving them this summer.

Just listen to the reaction of the fans at Wanda Metroplitano when Griezmann's photo appears on the mega screen. Wow. pic.twitter.com/Pi0C3fkcoz

