Ο εξτρέμ των «μερένγκες» επέστρεψε και προπονήθηκε για πρώτη φορά έπειτα από 47 ημέρες με τη «βασίλισσα» και ... δεν γλίτωσε την καζούρα από τον Μαριάνο, αναφορικά με το μότο «Ουαλία, γκολφ, Μαδρίτη» που έχει υιοθετήσει.

Έτσι, όταν ο Μπέιλ έχασε μια πάσα σε άσκηση που έκαναν οι παίκτες του Ζιντάν, ο 26χρονος επιθετικός του έδειξε να ... πάει να παίξει γκολφ!

Bale misses a pass so Mariano tells him to dig it out like a golf shot pic.twitter.com/Rcjen2xvOV

— Tom Allnutt (@TomAllnuttAFP) November 22, 2019