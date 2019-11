Ο Ουρουγουανός φορ, κατά τη διάρκεια ενός γεύματος και με την κάμερα στραμμένη πάνω του, σκέφτηκε με το «διαολεμένο» του μυαλό πως θα μπορούσε να βάλει πρόκες στην καρέκλα του Πικέ δίχως να τις καταλάβει το «θύμα».

Μόλις τον είδε κοντά του, του ζήτησε λίγο ψωμί ώστε να τον κάνει να είναι τελείως χαλαρός και να μην προσέξει το κάθισμα, με αποτέλεσμα... τον πόνο και την κραυγή του Πικέ!

Δείτε το βίντεο:

“I know how to upset him and drive him mad"

pic.twitter.com/sinSNWzcbX

— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 17, 2019