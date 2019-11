Το βίντεο που αποδεικνύει ότι ο Μέσι βλέπει πράγματα που δεν... υπάρχουν (vid)

Για κάποιος είναι ο GOAT. Για κάποιους άλλους είναι απλά... εξωγήινος. Ο Λιονέλ Μέσι εκτός από τα δεκάδες ρεκόρ που έχει σπάσει κατά καιρούς (και συνεχίζει να διαλύει την στατιστική) είναι αυτός ο τύπος που πολλές φορές σε κάνει ν' αναρωτιέσαι τι κάνει και τι βλέπει στο γήπεδο.

Για παράδειγμα το Σάββατο το βράδυ, ο Λιονέλ Μέσι πέτυχε δύο γκολ με απευθείας εκτελέσεις φάουλ κόντρα στην Θέλτα για να πείσει(όσοι δεν είχαν πειστεί τελοσπάντων) ότι είναι ο καλύτερος και στον συγκεκριμένο τομέα.

Ενα από τα στοιχεία όμως που τον κάνει ξεχωριστό (ίσως και μοναδικό) είναι η διορατικότητα που έχει. Οτι βλέπει πράγματα στο γήπεδο που άλλοι απλά δεν μπορούν. Κι αυτό φαίνεται από το πόσο καλά πασάρει.

Ενας θαυμαστής του έφτιαξε ένα εκπληκτικό βίντεο και δείχνει πως ακινητοποιεί τις άμυνες με τις κάθετες πάσες του... Αν είχε και καλύτερη επιλογή στον ήχο θα μιλάγαμε για ένα τέλειο βίντεο.

Some of Messi’s best passes.

He is the best passer I’ve ever seen by far. Best and most threatening chance creator ever.

RTs appreciated. pic.twitter.com/XqCJ8rPkjH

— Ferid (@FHagvy) 11 Νοεμβρίου 2019