Ρεάλ Μαδρίτης: Συνάντηση Ζιντάν-Πογκμπά στο Ντουμπάι (pic)

Η μεταγραφική περίοδος του καλοκαιριού βρήκε την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να μην θέλει να αποχωριστεί τον Πολ Πογκμπά. Ο Γάλλος μέσος ήταν ο κορυφαίος στόχος του Ζιντάν αλλά ήταν αδύνατον να προχωρήσει το deal.

Ο Ζιζού, όμως, φαίνεται να μην τα παρατάει κι ο συμπατριώτης του παραμένει ψηλά στη λίστα του. Αυτή είναι η μία άποψη που υπάρχει, ενώ κάποιοι άλλοι θέλουν η εν λόγω συνάντηση να είναι συμπτωματική.

Μάλιστα, η «Daily Mirror», φέρνει στο φως της δημοσιότητας φωτογραφία των δύο αντρών από συνάντηση που είχαν στο Transform Altitude Performance Center στο Ντουμπάι, εκεί όπου ο Πογκμπά ακολουθεί πρόγραμμα αποθεραπείας

