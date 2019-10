Μέσι: Δεν έχει θέση στην Ρεάλ Σοσιεδάδ γιατί... δεν ταιριάζει στις αρχές της!

Δεν είναι ψέμα, ούτε τρολ!

Ο τεχνικός της Ρεάλ Σοσιεδάδ εξήγησε ότι δεν θα ήθελε στην ομάδα του τον Λιονέλ Μέσι επειδή ο Αργεντινός δεν ταιριάζει στις αρχές του συλλόγου.

Ο Αλγκουασίλ Ιμανόλ,δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Ο Μέσι δεν ταιριάζει με τις αρχές και τον τρόπο μας εδώ στην Ρεάλ Σοσιεδάδ. Έχουμε αρχές ταπεινότητας, κανονικότητας, αυτοί οι μεγάλοι παίκτες δεν τις έχουν αυτές. Αν προπονούσα τον Μέσι, θα μου προκαλούσε αρκετούς πονοκεφάλους, παρότι θα κέρδιζα πολλούς αγώνες. Πάντως είναι ένας εκπληκτικός ποδοσφαιριστής που κάνει μοναδικά πράγματα μέσα στο γήπεδο».

Real Sociedad head coach Imanol on signing Messi: "He wouldn't fit with the values and the way we are at Real Sociedad.

"These values of humility, normality, these big players don't have them, coaching Messi would give me headaches, even though I'd win more games." pic.twitter.com/pPliAuEgr1

— Goal (@goal) October 12, 2019