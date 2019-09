Ρεάλ Μαδρίτης: Το βίντεο με τη γυμναστική που προκαλεί αντιδράσεις (vid)

Στο στιγμιότυπο που κυκλοφόρησε στα social media, οι παίκτες της Ρεάλ επιδίδονται σε μια τρομερά δύσκολη άσκηση στην «πρέσα», όπως λέγεται, για τα πόδια.

Προσπαθούν με μεγάλο βάρος να κάνουν αλματάκια βάζοντας δύναμη και να προσγειώνουν τα πόδια τους με κλίση, πράγμα που κάνει τρομερό κακό στα γόνατα.

Μάλιστα, είναι πολύ σωστή η παρατήρηση πως αν κάποιος το κάνει αυτό σε γυμναστήριο, το απαγορεύουν αμέσως...

Δείτε το βίντεο:

Mendy injured. I really do wonder how Madrid has injured players so often. What’s that? This is a video of them working out? Never mind what I said. pic.twitter.com/wDB4CmJeaT

— Xav Salazar (@XavsFutbol) September 24, 2019